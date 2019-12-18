2019-12-18T20:53:26+03:00
Происшествия

В Кореновске выявили незаконный игорный клуб

Азартные игры организовали в помещении почтамта
Галина КОПЫЛОВА
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В покровительстве бизнеса подозревают сотрудника МВДВ покровительстве бизнеса подозревают сотрудника МВД
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Местная жительница сообщила в полицию о том, что в здании почты Кореновского района занимаются преступной деятельностью. Женщина пояснила, что в одной из комнат работает незаконный игорный зал.

- После проверки информация подтвердилась. Сейчас правоохранители разыскивают организатора. По данному факту проводится проверка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Между тем, местные жители рассказали, что в покровительстве незаконного бизнеса подозревался один из руководителей ОМВД России по Кореновскому району. Но такие сведения не нашли подтверждения.

Ранее «Комсомолка» сообщала об уголовном преследовании двух глав районов Кубани. Главу администрации Ленинградского района уволили за разрешение строительства в зоне объекта культурного наследия. А бывший глава Динского обвиняется сразу в двух эпизодах получения взятки, причем в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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