СК проверяет информацию о скандале в детском саду Новороссийска

СЕГОДНЯ 19:53 2019-12-18T19:55:20+03:00

За все время работы нареканий на педагога не было. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Инцидент в новороссийском детском саду №60 вызвал общественный резонанс. Потому кубанский Следком инициировал вопрос об изъятии материала проверки по данному факту из органов полиции. Дальнейшее разбирательство будут продолжать следователи.

- Во время проверки будет дана объективная правовая оценка контрольным органам, а также изучены условия жизни и воспитания ребенка, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, на воспитательницу детского сада одна из мам 6-летней девочки. По словам родительницы, педагог разбила губу ее дочери во время кормления.

Женщина поспешила к заведующей, но она, по ее словам, меры никакие не предприняла. Потому мама девочки придала огласке этот случай заявила на педагога в полицию и даже написала письмо в гороно.

Сейчас Валерия не водит своего ребенка в детский сад и добивается одного - увольнения педагога. Вот только родители других детей встали на защиту любимого педагога. В управлении образования проводят служебное расследование, но пока оснований для увольнения воспитательницы не видят.

ИСТОЧНИК KP.RU