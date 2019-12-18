2019-12-18T21:35:59+03:00
Общество

Произведенное на краснодарском станкостроительном заводе оборудование экспортируют на Кубу

Станки произвел преемник завода им. Седина – «Южный завод тяжелого станкостроения»
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Оборудование, которое планируется доставить на Кубу, предназначено для вагоноремонтного предприятия. Станки изготовлены с учетом климатических особенностей страны.

- Ранее продукция легендарного завода имени Седина пользовалась широким спросом за рубежом. И вот сегодня краснодарский станкостроительный завод вновь завоевывает латиноамериканский рынок, утраченный много десятилетий назад, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Два двухсуппортных карусельных станка успешно прошли испытания. Оборудование отправится за океан из порта Новороссийска.

Стоит отметить, что в этом году «Южный завод тяжелого станкостроения» произвел и отгрузил девять токарно-карусельных станков, в том числе на экспорт. Еще столько же находится в производстве.

Ранее «Комсомолка» сообщала об археологических раскопках на территории Городского Сада Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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