Произведенное на краснодарском станкостроительном заводе оборудование экспортируют на Кубу
Оборудование, которое планируется доставить на Кубу, предназначено для вагоноремонтного предприятия. Станки изготовлены с учетом климатических особенностей страны.
- Ранее продукция легендарного завода имени Седина пользовалась широким спросом за рубежом. И вот сегодня краснодарский станкостроительный завод вновь завоевывает латиноамериканский рынок, утраченный много десятилетий назад, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Два двухсуппортных карусельных станка успешно прошли испытания. Оборудование отправится за океан из порта Новороссийска.
Стоит отметить, что в этом году «Южный завод тяжелого станкостроения» произвел и отгрузил девять токарно-карусельных станков, в том числе на экспорт. Еще столько же находится в производстве.
Ранее «Комсомолка» сообщала об археологических раскопках на территории Городского Сада Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU