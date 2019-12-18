В Адыгее произошло землетрясение

18 Дек. 23:00 2019-12-18T23:00:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 18 декабря, зафиксировано землетрясение в Адыгее. Подземные толчки происходили севернее Майкопа в районе поселка Гузерипель. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, активность наблюдалась в 79 километрах от столицы республики.

- Эпицентр находился на глубине 10 километров, - пояснили в центре.

Фото: emsc-csem.org

Магнитуда составила 4 условные единицы. Как правило, землетрясение такой силы проходит бесследно.

- По информации оперативных дежурных ЕДДС приграничных муниципальных образований (Туапсинский район и Сочи) толчки не ощущались, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Жалоб от населения не поступало, объекты экономики работают в штатном режиме.

ВАЖНО!

Спасатели напоминают, что в случае землетрясения, важно быстро и правильно среагировать на возникшую опасность.

Как действовать:

- ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у вас есть 15 - 20 секунд);

- покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте;

- оказавшись на улице, отойдите подальше от зданий, деревьев, линий электропередач и т.п. (на открытое пространство);

- если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, только откройте двери, и ждите, пока толчки не прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU