В Новороссийске годовалая девочка получила удар током от гирлянды из-за вандалов

18 Дек. 23:40 2019-12-18T23:42:59+03:00

Серьезных травм девочка не получила, но все же стоит быть осторожными.

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После инцидента на бульваре Черняховского, где годовалую девочку ударила током елочная гирлянда, власти города стали разбираться в случившемся. Как выяснилось, причиной ЧП стал вандализм.

- Прогуливаясь по бульвару с мамой, девочка ухватилась за гирлянду и получила удар током, - написал в своем Instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко. - Кто-то выкрутил лампочку и патрон оказался пустым. По роковому стечению обстоятельств именно за него и взялся ручкой ребенок.

К счастью, серьезных травм кроха не получила. Однако глава города просит родителей не подпускать детей к уличной иллюминации.

- Праздничная иллюминация города выполнена из сертифицированных световых приборов, - заверил Игорь Дяченко. - Тем не менее, никто не может дать гарантии, что ЧП больше не повторится - вандализм в Новороссийске не редкость.

ИСТОЧНИК KP.RU