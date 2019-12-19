Турпоток в Краснодарский край к 2030 году должен вырасти до 22 миллионов человек
Двухдневное мероприятие на тему «Развитие туризма в России» прошло в Москве. На нем присутствовали руководители отраслевых региональных органов исполнительной власти. Кубань на совещании представляла министр курортов, туризма и олимпийского наследия Светлана Балаева.
В первый день мероприятия обсудили вопросы введения в оборот электронных путевок, качественного ведения единого реестра туроператоров, перспективы принятия законов о хостелах, туристическом жилье.
- На следующий день провели четыре тематические сессий, касающиеся повышения конкурентоспособности, стимулирования спроса, господдержки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как отметила Светлана Балаева, стратегия социально-экономического развития края на ближайшие несколько лет определена. Это увеличение количества туристических событий, повышение насыщенности программ отдыха, улучшение качества сервиса.
- Мы ожидаем, что число гостей, которые посетят край в 2030 году, составит 22 миллиона человек, – отметила министр.
Напомним, произведенное на краснодарском станкостроительном заводе оборудование экспортируют на Кубу. Станки произвел преемник завода им. Седина – «Южный завод тяжелого станкостроения».
ИСТОЧНИК KP.RU