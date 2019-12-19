2019-12-19T07:40:51+03:00
Общество

5-летняя уроженка Краснодарского края вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Ее годовой доход оценили в 18 миллионов долларов
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/funnystacyФото: instagram.com/funnystacy
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Пятилетняя девочка из Краснодарского края Настя Радзинская заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии журнала Forbes. Ее годовой доход оценили в 18 миллионов долларов.

В блоге Like Nastya девочка рассказывает о своей жизни. В прошлом году семья Насти переехала из Краснодара в США и теперь много путешествует.

Совокупное количество ее подписчиков превышает 107 миллионов человек, а ее видео посмотрели 42 миллиарда раз. С девочкой сотрудничают такие компании, как Legoland и Dannon.

По доходам за 2019 год Настю опередили лишь восьмилетний американец Райан Каджи с канала Ryan's World - он заработал 26 миллионов долларов, и авторы юмористического блога Dude Perfect, у которых 20 миллионов долларов.

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Придумывать и снимать видео ей помогают родители (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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