2019-12-19T08:06:18+03:00
Общество

В Сочи пройдет региональный фестиваль робототехники

В нем примут участие около 300 человек из ЮФО
Александра ПОДУШКО
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В Сочи пройдет региональный фестиваль робототехникиВ Сочи пройдет региональный фестиваль робототехникиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Сочи 20 и 21 декабря проведут отбор команд для участия во Всероссийском фестивале First Russia robotics championship. В нем примут участие около 300 человек из Южного Федерального округа.

Ребятам от шести до девяти лет предстоит спроектировать и построить умное здание из деталей LEGO. Основным элементом будет подъемный кран при помощи которого будет возводиться объект.

Участники в возрасте от 10 до 16 лет решат «миссии» на игровом спортивном роле. Для этого ребята на основе командного исследования будут программировать и тестировать автономного робота.

- Победители получат право представить свои инженерные решения на российском и международном уровне весной и летом следующего года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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