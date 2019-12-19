Команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла в футбол со сборной работников прокуратуры

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-19T09:18:55+03:00

Встреча завершилась с результатом 3:2 в пользу администрации города

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Еще один товарищеский матч осенне-зимней серии игр прошел 18 декабря в краевой столице. Итогом встречи стала договоренность, что участники команд приобретут подарки воспитанникам специализированного Дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы. Их передадут в ближайшие дни.

- В составе команды прокуратуры были работники Прикубанского, Западного, Центрального округов и Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Счет игры открыла команда прокуратуры на 10-й минуте первого тайма, и уже в начале второго тайма сборная главы Краснодара Евгения Первышова его сравняла. Завершилась товарищеская встреча с результатом 3:2 в пользу представителей мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU