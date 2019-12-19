В Краснодаре парень украл автомобильный аккумулятор

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-19T09:57:30+03:00

На преступление он пошел после ссоры со своей девушкой

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В дежурную часть Краснодара обратился житель улицы Агрохимической. Мужчина пояснил, что вечером припарковал свою машину во дворе многоэтажки, а утром увидел, что вскрыт капот и пропал аккумулятор.

- Сотрудники патрульно-постовой службы вскоре задержали молодого человека, у которого в руках была техника. 20-летний молодой человек признался в содеянном, написал явку с повинной. На преступление он пошел после ссоры со своей девушкой, а украденное планировал продать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU