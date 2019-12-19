В Краснодарском крае сотрудники Росгвардии стали донорами крови
На территории Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю работал мобильный комплекс заготовки крови №2 краевой станции. За несколько часов медики взяли 27 литров крови.
- Участие в акции приняли 60 сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии и его подразделений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
«Важность мероприятия понимают все. Ведь это возможность прийти на помощь людям, которые в этом нуждаются», – сказал сотрудник краевого управления вневедомственной охраны Росгвардии Артем Марикян.
Работники мобильной станции переливания крови выразили военнослужащим благодарность за участие в акции.
ИСТОЧНИК KP.RU