2019-12-19T10:18:04+03:00
Общество

В Краснодарском крае сотрудники Росгвардии стали донорами крови

В акции поучаствовали более 60 человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба РосгвардииФото: пресс-служба Росгвардии
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На территории Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю работал мобильный комплекс заготовки крови №2 краевой станции. За несколько часов медики взяли 27 литров крови.

- Участие в акции приняли 60 сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии и его подразделений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

«Важность мероприятия понимают все. Ведь это возможность прийти на помощь людям, которые в этом нуждаются», – сказал сотрудник краевого управления вневедомственной охраны Росгвардии Артем Марикян.

Работники мобильной станции переливания крови выразили военнослужащим благодарность за участие в акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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