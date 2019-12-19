На Кубани осудят семейную пару, которая убила почтальона из-за 96 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-19T10:58:35+03:00

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На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины и ее 31-летнего супруга. Они обвиняются в убийстве почтальона, совершенном группой лиц по предварительному сговору и сопряженном с разбоем (пп.«ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ), а также разбойном нападении на нее (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ).

Потерпевшая работала в отделении почтовой связи станицы Бузиновской. Днем 4 января она получила более 96 тысяч рублей, которые должна была разнести по домам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг.

По версии следствия, почтальон пришла к дому злоумышленников на улице Пролетарской. Она должна была выдать хозяйке пенсию по потере кормильца. Женщина пригласила почтальона в дом, чтобы та не мокла на улице под дождем. В какой момент муж хозяйки предложил супруге совершить убийство почтальона, непонятно. Но только действовали они очень быстро.

Когда женщина прошла в одну из комнат, злоумышленница ударила ее молотком по голове, а мужчина накинул ей на шею шнур, которым они с супругой стали поочередно душить потерпевшую.

После обвиняемые погрузили тело погибшей в свой автомобиль и отвезли в район реки «Бузинка», где спрятали, присыпав его ветками и землей. Смерть женщины наступила в результате асфиксии.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU