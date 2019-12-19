В Краснодарском крае в образовательные учреждения культуры доставили 105 новых пианино
17 и 18 декабря новые пианино доставили в школы Абинского, Красноармейского, Крымского, Славянского, Темрюкского и Приморско-Ахтарского районов, а также в учреждения Новороссийска, Геленджика и Анапы. Ранее музыкальные инструменты получили еще ряд муниципалитетов, в том числе Армавир, Успенский, Отрадненский, Мостовский, Лабинский районы.
Они были закуплены за счет федеральных средств в соответствии с поручением Президента РФ.
Как уточнили в министерстве культуры региона, преподаватели детских школ искусств, а также специалисты по настройке пианино, отметили высокое качество инструментов.
Всего в регионе функционирует 177 учреждений допобразования, расположенных во всех муниципальных образованиях края. Профильное краевое ведомство проводит работу по модернизации образовательных учреждений сферы культуры.
- Благодаря проекту «Культура» до 2024 года будет направлено финансирование на обеспечение детских музыкальных, художественных школ, колледжей и училищ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU