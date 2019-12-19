2019-12-19T11:04:51+03:00
Звезды

В Краснодарском крае в образовательные учреждения культуры доставили 105 новых пианино

Их купили за счет федеральных средств
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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17 и 18 декабря новые пианино доставили в школы Абинского, Красноармейского, Крымского, Славянского, Темрюкского и Приморско-Ахтарского районов, а также в учреждения Новороссийска, Геленджика и Анапы. Ранее музыкальные инструменты получили еще ряд муниципалитетов, в том числе Армавир, Успенский, Отрадненский, Мостовский, Лабинский районы.

Они были закуплены за счет федеральных средств в соответствии с поручением Президента РФ.

Как уточнили в министерстве культуры региона, преподаватели детских школ искусств, а также специалисты по настройке пианино, отметили высокое качество инструментов.

Всего в регионе функционирует 177 учреждений допобразования, расположенных во всех муниципальных образованиях края. Профильное краевое ведомство проводит работу по модернизации образовательных учреждений сферы культуры.

- Благодаря проекту «Культура» до 2024 года будет направлено финансирование на обеспечение детских музыкальных, художественных школ, колледжей и училищ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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