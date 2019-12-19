Возле стадиона «Краснодар» снова забилась канализация

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-19T11:20:10+03:00

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В краевой столице утром 19 декабря снова затопило улицу Восточно-Кругликовскую из-за забитой канализации. Рабочие уже ее почистили и устранили последствия. ЧП произошло из-за того, что местные жители смывали в унитаз различный мусор.

Фото: администрация Краснодара

- Рабочие достали из канализации - салфетки, полотенца, памперсы, ватные палочки. В этот раз нашли даже отвертку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

- Каждый может выбросить мусор так, чтобы потом не заливало всю улицу фекальными стоками. И сейчас мы видим как раз очередные последствия. Еще раз просьба к жителям Восточно-Кругликовского микрорайона и ко всем посетителям парка - быть аккуратнее и бережнее к городу, - сказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.

ИСТОЧНИК KP.RU