Возле стадиона «Краснодар» снова забилась канализация
В краевой столице утром 19 декабря снова затопило улицу Восточно-Кругликовскую из-за забитой канализации. Рабочие уже ее почистили и устранили последствия. ЧП произошло из-за того, что местные жители смывали в унитаз различный мусор.
Фото: администрация Краснодара
- Рабочие достали из канализации - салфетки, полотенца, памперсы, ватные палочки. В этот раз нашли даже отвертку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Фото: администрация Краснодара
- Каждый может выбросить мусор так, чтобы потом не заливало всю улицу фекальными стоками. И сейчас мы видим как раз очередные последствия. Еще раз просьба к жителям Восточно-Кругликовского микрорайона и ко всем посетителям парка - быть аккуратнее и бережнее к городу, - сказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.
ИСТОЧНИК KP.RU