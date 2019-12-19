2019-12-19T11:20:10+03:00
Происшествия

Возле стадиона «Краснодар» снова забилась канализация

Последствия уже устранили [фото]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В краевой столице утром 19 декабря снова затопило улицу Восточно-Кругликовскую из-за забитой канализации. Рабочие уже ее почистили и устранили последствия. ЧП произошло из-за того, что местные жители смывали в унитаз различный мусор.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

- Рабочие достали из канализации - салфетки, полотенца, памперсы, ватные палочки. В этот раз нашли даже отвертку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

- Каждый может выбросить мусор так, чтобы потом не заливало всю улицу фекальными стоками. И сейчас мы видим как раз очередные последствия. Еще раз просьба к жителям Восточно-Кругликовского микрорайона и ко всем посетителям парка - быть аккуратнее и бережнее к городу, - сказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Кубани Вениамин Кондратьев вошел в топ-5 самых упоминаемых в соцмедиа глав регионов
Более 400 тысяч жителей Адыгеи могут пользоваться 4G
У жителя Кубани нашли дома более 200 граммов марихуаны
Возле стадиона «Краснодар» снова забилась канализация
В Краснодарском крае в образовательные учреждения культуры доставили 105 новых пианино
На Кубани осудят семейную пару, которая убила почтальона из-за 96 тысяч рублей
Суд отменил приговор экс-ректору КубГТУ Татьяне Бархатовой
В Краснодарском крае сотрудники Росгвардии стали донорами крови
В Краснодаре парень украл автомобильный аккумулятор
Команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла в футбол со сборной работников прокуратуры
В Новороссийске построят центр для занятий водными видами спорта
Кубанские спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях по санному спорту
В Сочи пройдет региональный фестиваль робототехники
5-летняя уроженка Краснодарского края вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров
Турпоток в Краснодарский край к 2030 году должен вырасти до 22 миллионов человек
В Новороссийске годовалая девочка получила удар током от гирлянды из-за вандалов