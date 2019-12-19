2019-12-19T11:34:00+03:00
Происшествия

У жителя Кубани нашли дома более 200 граммов марихуаны

За незаконное хранение ему грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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У жителя Кубани нашли дома более 200 граммов марихуаныУ жителя Кубани нашли дома более 200 граммов марихуаныФото: Архив "КП"
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Полицейские Усть-Лабинского района осмотрели дом 39-летнего местного жителя. В хозяйственной постройке нашли полиэтиленовый пакет с растительной массой серо-зеленого цвета. По заключению экспертизы установлено, что это марихуана общей массой более 200 граммов.

- В отделе полиции задержанный рассказал, что обнаружил дикорастущие кусты конопли в лесополосе, оборвал их и хранил для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Краснодаре парень украл автомобильный аккумулятор. На преступление он пошел после ссоры со своей девушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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