Более 400 тысяч жителей Адыгеи могут пользоваться 4G

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-19T11:41:32+03:00

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В 2019 году МТС обеспечила сетью 4G свыше 30 поселков, станиц и аулов региона. На сегодняшний день скоростным интернетом уже обеспечены 80 населенных пунктов, в которых проживает свыше 400 000 человек.

МТС сфокусировала свое внимание именно на небольших поселках Адыгеи, поскольку города и районные центры давно имеют доступ к сети 4G. Впервые в этом году интернет и устойчивая голосовая связь появились в 10 малых населенных пунктах, численность которых не превышает 1000 человек. В их числе – Победа, Гончарка, Пшизов, Хамышки, Шунтук, Игнатьевский, Хатажукай и другие. Ранее у местных жителей не было доступа к таким услугам.

В следующем году МТС, в связи с растущей туристической популярностью региона, будет наращивать емкость сети в самых популярных местах отдыха: Даховская, Каменномостский, Тульский, а также в пригородах Майкопа.