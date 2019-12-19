2019-12-19T11:41:32+03:00
Общество

Более 400 тысяч жителей Адыгеи могут пользоваться 4G

Компания МТС сделала доступной сеть 4G почти для всех жителей Адыгеи
Екатерина Мишина
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году МТС обеспечила сетью 4G свыше 30 поселков, станиц и аулов региона. На сегодняшний день скоростным интернетом уже обеспечены 80 населенных пунктов, в которых проживает свыше 400 000 человек.

МТС сфокусировала свое внимание именно на небольших поселках Адыгеи, поскольку города и районные центры давно имеют доступ к сети 4G. Впервые в этом году интернет и устойчивая голосовая связь появились в 10 малых населенных пунктах, численность которых не превышает 1000 человек. В их числе – Победа, Гончарка, Пшизов, Хамышки, Шунтук, Игнатьевский, Хатажукай и другие. Ранее у местных жителей не было доступа к таким услугам.

В следующем году МТС, в связи с растущей туристической популярностью региона, будет наращивать емкость сети в самых популярных местах отдыха: Даховская, Каменномостский, Тульский, а также в пригородах Майкопа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Кубани Вениамин Кондратьев вошел в топ-5 самых упоминаемых в соцмедиа глав регионов
Более 400 тысяч жителей Адыгеи могут пользоваться 4G
У жителя Кубани нашли дома более 200 граммов марихуаны
Возле стадиона «Краснодар» снова забилась канализация
В Краснодарском крае в образовательные учреждения культуры доставили 105 новых пианино
На Кубани осудят семейную пару, которая убила почтальона из-за 96 тысяч рублей
Суд отменил приговор экс-ректору КубГТУ Татьяне Бархатовой
В Краснодарском крае сотрудники Росгвардии стали донорами крови
В Краснодаре парень украл автомобильный аккумулятор
Команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла в футбол со сборной работников прокуратуры
В Новороссийске построят центр для занятий водными видами спорта
Кубанские спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях по санному спорту
В Сочи пройдет региональный фестиваль робототехники
5-летняя уроженка Краснодарского края вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров
Турпоток в Краснодарский край к 2030 году должен вырасти до 22 миллионов человек
В Новороссийске годовалая девочка получила удар током от гирлянды из-за вандалов