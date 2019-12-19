2019-12-19T12:01:58+03:00
Общество

Глава Кубани Вениамин Кондратьев вошел в топ-5 самых упоминаемых в соцмедиа глав регионов

Он поднялся в рейтинге сразу на две строчки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вошел в топ-5 самых упоминаемых глав регионов в социальных медиа по результатам рейтинга компании «Медиалогия» за ноябрь.

На первом месте находится мэр Москвы Сергей Собянин, на втором – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Далее идут губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Иркутской области Сергей Левченко.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев занял пятое место. Его упоминали в 21,55 тысячи сообщений социальных медиа. За ноябрь глава региона поднялся в рейтинге сразу на две строчки.

Напомним, глава Кубани Вениамин Кондратьев занял 46-ю строчку в рейтинге «Медиалогии». В СМИ его имя упоминали в 64108 сообщениях. Стоит отметить, что рейтинг построен на основе базы, включающей разные влиятельные источники: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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