На Кубани преподаватель техникума за взятку написал студенту дипломный проект

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-19T12:05:24+03:00

Также он оформил положительный отзыв и беспрепятственный допуск к его сдаче

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В апреле 2018 года преподаватель техникума получил 20 тысяч рублей от студента очной формы обучения по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». За взятку мужчина предоставил ему дипломный проект, соответствующий предъявляемым требованиям, положительный отзыв и беспрепятственный допуск к его сдаче.

- В июне того же года, студент защитился, получив оценку 5, с присвоением квалификации «техник», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.

На преподавателя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU