В аэропорту Краснодара открыли прямые рейсы в Мюнхен

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-19T12:38:46+03:00

Самолеты будут летать по средам и воскресеньям

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Авиакомпания "Азимут" открыла прямые рейсы из Краснодара в Мюнхен. Первый самолет Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров в германский город из кубанской столицы вылетит в воскресенье, 22 декабря.

- Вылеты запланированы дважды в неделю: по средам и воскресеньям, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе международного аэропорта в Краснодаре.

Время вылета в Мюнхен - 9.00, прибытие - в 10.55 по местному времени. Обратно в Краснодар самолет полетит в 12.00, а в аэропорту Краснодара пассажиров можно встречать в 18.00.

Билеты авиакомпания предлагает приобретать на официальном сайте авиаперевозчика, онлайн-агентствах и авиакассах.

Сейчас из столицы Кубани перевозчик выполняет прямые и трансферные полеты по 19 направлениям: Брянск, Волгоград, Ереван, Казань, Калининград, Калуга, Махачкала, Москва, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа, Челябинск, и Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU