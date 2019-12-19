2019-12-19T12:38:46+03:00
Общество

В аэропорту Краснодара открыли прямые рейсы в Мюнхен

График полетов будет действовать до конца зимнего расписания
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Самолеты будут летать по средам и воскресеньямСамолеты будут летать по средам и воскресеньям
Изменить размер текста:

Авиакомпания "Азимут" открыла прямые рейсы из Краснодара в Мюнхен. Первый самолет Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров в германский город из кубанской столицы вылетит в воскресенье, 22 декабря.

- Вылеты запланированы дважды в неделю: по средам и воскресеньям, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе международного аэропорта в Краснодаре.

Время вылета в Мюнхен - 9.00, прибытие - в 10.55 по местному времени. Обратно в Краснодар самолет полетит в 12.00, а в аэропорту Краснодара пассажиров можно встречать в 18.00.

Билеты авиакомпания предлагает приобретать на официальном сайте авиаперевозчика, онлайн-агентствах и авиакассах.

Сейчас из столицы Кубани перевозчик выполняет прямые и трансферные полеты по 19 направлениям: Брянск, Волгоград, Ереван, Казань, Калининград, Калуга, Махачкала, Москва, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа, Челябинск, и Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре у предпринимателя сорвали с шеи цепочку за 320 тысяч рублей
Участники общественных слушаний, организованных кубанским парламентом не поддержали концепцию проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия»
В Приморско-Ахтарском районе ветврач подделывал документы
На берегу Кубани уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны
Банк ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения
29-летний житель Новороссийска может пойти под суд за избиение полицейского
Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы
В аэропорту Краснодара открыли прямые рейсы в Мюнхен
На Кубани преподаватель техникума за взятку написал студенту дипломный проект
Глава Кубани Вениамин Кондратьев вошел в топ-5 самых упоминаемых в соцмедиа глав регионов
Более 400 тысяч жителей Адыгеи могут пользоваться 4G
У жителя Кубани нашли дома более 200 граммов марихуаны
Возле стадиона «Краснодар» снова забилась канализация
В Краснодарском крае в образовательные учреждения культуры доставили 105 новых пианино
На Кубани осудят семейную пару, которая убила почтальона из-за 96 тысяч рублей
Суд отменил приговор экс-ректору КубГТУ Татьяне Бархатовой
В Краснодарском крае сотрудники Росгвардии стали донорами крови
В Краснодаре парень украл автомобильный аккумулятор
Команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла в футбол со сборной работников прокуратуры
В Новороссийске построят центр для занятий водными видами спорта
Кубанские спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях по санному спорту
В Сочи пройдет региональный фестиваль робототехники
5-летняя уроженка Краснодарского края вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров
Турпоток в Краснодарский край к 2030 году должен вырасти до 22 миллионов человек