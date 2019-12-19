2019-12-19T13:51:41+03:00
Происшествия

29-летний житель Новороссийска может пойти под суд за избиение полицейского

Он ударил служителя власти по голове, когда тот пытался навести порядок в кафе
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Инцидент произошел ночью, 7 декабря. Наряд полиции вызвали в одно из питейных заведений Новороссийска, когда один из его посетителей начал буянить.

- По версии следствия, вместе с напарником полицейский пытался успокоить 29-летнего клиента кафе. Однако тот начал активно сопротивляться и вел себя агрессивно, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В итоге он оказал сопротивление сотрудникам и два раза ударил одному из низ в голову. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас расследование преступления продолжается. Если вина мужчины будет доказана, он может получить весомый срок заключения.

Напомним, на Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины и ее 31-летнего супруга. Они обвиняются в убийстве почтальона, совершенном группой лиц по предварительному сговору и сопряженном с разбоем (пп.«ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ), а также разбойном нападении на нее (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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