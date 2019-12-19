2019-12-19T15:37:02+03:00
Происшествия

В Краснодаре у предпринимателя сорвали с шеи цепочку за 320 тысяч рублей

Запомнить грабителя пострадавший не смог
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Преступника сейчас ищут.Преступника сейчас ищут.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Инцидент произошел в кубанской столице. Когда 43-летний мужчина вернулся домой после отдыха в одном из ночных клубов на улице Красноармейской, то обнаружил пропажу ювелирного изделия - дорогостоящей золотой цепочки. Стоимость ее аж 320 тысяч рублей.

Об этом он сообщил правоохранителям, но лишь спустя три дня. При этом добавил, что из клуба добирался на такси, поскольку был сильно пьян.

Полиция начали проверку.

- Сейчас выясняем обстоятельства произошедшего. Устанавливаем, где мужчина потерял цепочку или же она была похищена, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Это могло произойти в ночном клубе. Но не исключено, что причастен таксист. Правда, водителя мужчина не запомнил. В своей памяти восстановил лишь марку авто - Daewoo Nexia.

В случае, если грабителя найдут, то ему грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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