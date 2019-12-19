На берегу Кубани уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны
Сотрудники Росгвардии вывезли ее за пределы населенного пункта
Фото: пресс-служба Росгвардии
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На берегу Кубани сотрудники Росгвардии уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны.
- Сообщение от местных жителей поступило на пульт дежурного Росгвардии, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе Росгвардии. - К месту обнаружения снаряда были направлены специалисты-минеры.
Выяснилось, что это проржавевшая граната. Ее вывезли за пределы населенного пункта и взорвали.
Напомним, на Кубани преподаватель техникума за взятку написал студенту дипломную работу. Также он оформил положительный отзыв и беспрепятственный допуск к его сдаче
ИСТОЧНИК KP.RU