На берегу Кубани уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-19T14:22:10+03:00

Сотрудники Росгвардии вывезли ее за пределы населенного пункта

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На берегу Кубани сотрудники Росгвардии уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны.

- Сообщение от местных жителей поступило на пульт дежурного Росгвардии, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе Росгвардии. - К месту обнаружения снаряда были направлены специалисты-минеры.

Выяснилось, что это проржавевшая граната. Ее вывезли за пределы населенного пункта и взорвали.

Напомним, на Кубани преподаватель техникума за взятку написал студенту дипломную работу. Также он оформил положительный отзыв и беспрепятственный допуск к его сдаче

ИСТОЧНИК KP.RU