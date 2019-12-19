2019-12-19T15:18:42+03:00
Общество

Участники общественных слушаний, организованных кубанским парламентом не поддержали концепцию проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия»

Общественные слушания провели по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко
Иван Егоров
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В обсуждении приняли участие депутаты ЗСК, представители 44 городов и районов Кубани, правоохранительных органов и краевой власти, религиозных конфессий, омбудсмены региона и казачества.

Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский отметил, что в соответствии с Конституцией семья находится под защитой государства. И законы России гарантируют недопустимость вторжения в дела ячейки общества.

Но авторы резонансного законопроекта о семейном насилии предлагают установить правовые основы профилактики этого явления и формы воздействия на виновных. С точки зрения председателя комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрея Горбаня, некоторые положения законопроекта дублируют уже действующие законы.

Проект закона нарушает ряд базовых конституционных принципов и нынешнем виде, считает Андрей Горбань, закон недееспособен.

В ходе обсуждения выступили порядка 20 участников слушаний. Особое неприятие вызвали нормы о возможности участия в делах семьи общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Все мнения нашли отражение в принятом за основу проекте резолюции.

В нем, в частности, говорится, что сегодня в стране имеются все необходимые уголовно-правовые и административные механизмы пресечения семейно-бытового насилия. Есть и судебные механизмы защиты прав детей и других членов семьи, поэтому попытка выделения такого понятия, как «семейно-бытовое насилие», создает конкуренцию действующим нормам уголовного, административного и гражданского законодательства.

Участники общественных слушаний решили не поддерживать обсуждаемый законопроект и отметили не только нецелесообразность его принятия, но и подрывной характер документа по отношению к традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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