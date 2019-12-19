Депутаты ЗСК ограничили розничную продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-19T16:13:49+03:00

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Запрет снюса стал единственным вопросом в повестке. Кроме этого депутаты внесли изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях». Спикер ЗСК Юрий Бурлачко выразил солидарность с позицией главы региона Вениамина Кондратьева, который дал ряд поручений в этой связи, и напомнил, что на предыдущей сессии было принято обращение к Заместителю Председателя Правительства России Дмитрию Козаку. Для полноценного решения вопроса нужны изменения в федеральном законодательстве. Но ЗСК сработал на опережение, рассказал спикер кубанского парламента. По словам Юрия Бурлачко, новый краевой закон принят, чтобы оградить юных кубанцев от никотинового зла. Предусмотрены меры и для тех, кто рискнет не исполнять нормы краевого закона. За все изменения депутаты Законодательного собрания края проголосовали единогласно.

Краевой закон вводит на всей территории края запрет на розничную продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина в организм. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Для физлиц – это 5 тысяч рублей. Должностные – от 30 до 50 тысяч. Штраф для юридических лиц – от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань отметил, что в отсутствие соответствующего федерального закона краевой закон позволит обеспечить опережающее правовое регулирование в регионе оборота никотинсодержащей продукции.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что сам по себе закон не заработает. Нужно организовать максимальное информирование населения депутатами в избирательных округах, а также обеспечить, чтобы к реализации закона активно подключились все: правоохранительные органы, муниципалитеты, институты гражданского общества.

ИСТОЧНИК KP.RU