Следком по Краснодарскому краю начал проверку по фактам нарушения прав ветеранов, озвученным на пресс-конференции с Путиным

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-19T17:27:23+03:00

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В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю начали проверку после вопроса, озвученного на Большой пресс-конференции Владимира Путина. Журналист, редактор издания "Президент" Сергей Комков заявил о нарушениях прав ветеранов в Сочи.

- Я только что вернулся из Краснодарского края, где наша газета провела журналистское расследование. В Сочи к 60-летию Победы были построены специальные дома ветеранские. Сегодня они превращены в настоящие трущобы или ночлежки. Ветераны там живут как бомжи. Дома разваливаются. Городские власти совершенно запустили эти объекты, - сказал Сергей Комков, редактор газеты "Президент".

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате следственного комитета.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU