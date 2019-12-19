2019-12-19T17:05:07+03:00
Общество

В районе городской площади Краснодара ограничат движение транспорта

Проезд будет запрещен 21 декабря
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Проезд сразу на нескольких участках улиц запретят в субботу на время открытия Рождественской ярмарки.

С 6 часов утра до окончания мероприятия проезд для транспорта закроют по улицам улице Красноармейской — от Длинной до Кузнечной; по улице Будённого — от Коммунаров до Красной; по улице Красной — от Длинной до Кузнечной.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения установят временные дорожные знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В основном Рождественские ярмарки откроются 28 декабря. Их организуют в ряде муниципальных образований, в том числе Краснодаре, Геленджике, Сочи, Анапе, а также Тихорецком, Славянском районах. Если раньше они проводились только по субботам, то теперь их можно посетить несколько раз в неделю. Всего на Кубани работает порядка 80 ярмарок выходного дня.

Ранее «Комсомолка» публиковала афишу на новогодние праздники. С 29 декабря по 8 января в Краснодаре для жителей и гостей города подготовлено несколько десятков праздничных мероприятий для взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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