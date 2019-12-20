2019-12-20T11:59:04+03:00
Происшествия

На Кубани полицейские ищут грабителей в масках

Они украли несколько ноутбуков из магазина ООО «DNS Retail»
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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В Краснодарском крае ищут двух мужчин, ограбивших магазин электроники «DNS Retail».

- Ночью, 4 декабря, двое людей разбили витрину торгового павильона и похитили несколько ноутбуков и мобильные телефоны на сумму около 1,6 млн рублей, - пояснил "КП"- Кубань" источник в правоохранительных органах.

Известно, что магазин находился под охраной, однако злоумышленники успели сбежать до того, как машина с чоповцами прибыла в к месту происшествия.

- Заявление в полицию написал представитель магазина в станице Старотитаровской, - сообщил источник "КП" - Кубань".

На месте преступления правоохранители нашли отпечатки пальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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