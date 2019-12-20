На Кубани полицейские ищут грабителей в масках
В Краснодарском крае ищут двух мужчин, ограбивших магазин электроники «DNS Retail».
- Ночью, 4 декабря, двое людей разбили витрину торгового павильона и похитили несколько ноутбуков и мобильные телефоны на сумму около 1,6 млн рублей, - пояснил "КП"- Кубань" источник в правоохранительных органах.
Известно, что магазин находился под охраной, однако злоумышленники успели сбежать до того, как машина с чоповцами прибыла в к месту происшествия.
- Заявление в полицию написал представитель магазина в станице Старотитаровской, - сообщил источник "КП" - Кубань".
На месте преступления правоохранители нашли отпечатки пальцев.
ИСТОЧНИК KP.RU