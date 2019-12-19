В Приморско-Ахтарске ветврач продлевал сроки хранения рыбной продукции

СЕГОДНЯ 18:25 2019-12-19T18:25:06+03:00

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Ведущий ветеринарный врач Ветуправления Приморско-Ахтарского района оказывал платные услуги – оформлял ветеринарно-сопроводительные документы. После проверки прокуратура выявила нарушения. Одному из индивидуальных предпринимателей района специалист завышал сроки годности рыбной продукции.

- Ветврача привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Как стало известно, после инцидента ветврача уволили.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что На «Кореновском молочно-консервный комбинате» прокомментировали ситуацию со штрафом за нарушения ветеринарного законодательства. Предприятию предписали устранить все нарушения. Руководство предприятия будет отстаивать свои позиции в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU