В Приморско-Ахтарске ветврач продлевал сроки хранения рыбной продукции
Ведущий ветеринарный врач Ветуправления Приморско-Ахтарского района оказывал платные услуги – оформлял ветеринарно-сопроводительные документы. После проверки прокуратура выявила нарушения. Одному из индивидуальных предпринимателей района специалист завышал сроки годности рыбной продукции.
- Ветврача привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Кубани.
Как стало известно, после инцидента ветврача уволили.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что На «Кореновском молочно-консервный комбинате» прокомментировали ситуацию со штрафом за нарушения ветеринарного законодательства. Предприятию предписали устранить все нарушения. Руководство предприятия будет отстаивать свои позиции в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU