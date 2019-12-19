2019-12-19T18:25:06+03:00
Общество

В Приморско-Ахтарске ветврач продлевал сроки хранения рыбной продукции

После проверки специалиста уволили
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
После инцидента ветврача уволилиПосле инцидента ветврача уволили
Изменить размер текста:

Ведущий ветеринарный врач Ветуправления Приморско-Ахтарского района оказывал платные услуги – оформлял ветеринарно-сопроводительные документы. После проверки прокуратура выявила нарушения. Одному из индивидуальных предпринимателей района специалист завышал сроки годности рыбной продукции.

- Ветврача привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Как стало известно, после инцидента ветврача уволили.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что На «Кореновском молочно-консервный комбинате» прокомментировали ситуацию со штрафом за нарушения ветеринарного законодательства. Предприятию предписали устранить все нарушения. Руководство предприятия будет отстаивать свои позиции в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре возбудили два административных дела в отношении караоке-клуба после жалобы инвалида
В Приморско-Ахтарске ветврач продлевал сроки хранения рыбной продукции
В Краснодаре отключат светофоры на пересечении улиц Суворова и Ленина
На Кубани увеличится количество школ с обязательным уроком самбо
ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса
В районе городской площади Краснодара ограничат движение транспорта
Следком по Краснодарскому краю начал проверку по фактам нарушения прав ветеранов, озвученным на пресс-конференции с Путиным
В Краснодаре может появиться «Диснейленд»
Депутаты ЗСК ограничили розничную продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним
В Краснодаре у предпринимателя сорвали с шеи цепочку за 320 тысяч рублей
Участники общественных слушаний на Кубани не поддержали проект закона о домашнем насилии
В Приморско-Ахтарском районе ветврач подделывал документы
На берегу Кубани уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны