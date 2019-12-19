2019-12-19T18:04:20+03:00
Общество

В Краснодаре отключат светофоры на пересечении улиц Суворова и Ленина

Они не будут работать несколько часов 20 декабря
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Группа светофоров на перекрестке улиц Суворова и Ленина не будет работать в пятницу с 10 до 15 часов. Специалисты заменят здесь необходимое оборудование.

- Для повышения безопасности дорожного движения, при необходимости на пересечении организуют работу по регулированию пешеходных и транспортных потоков сотрудниками отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что подобные отключения светофоров в городе уже проводились. На пересечении улиц Сормовской, Селезнева и Старокубанской 1отключали 10 электронных регулировщиков для автомобилистов и 8 для пешеходов. На кольце также меняли электрооборудование.

По информации городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, работы по устранению технических неисправностей выполняет специализированная организация — государственное унитарное предприятие Краснодарского края СМЭУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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