В Сочинском национальном парке высадили краснокнижные деревья

СЕГОДНЯ 19:23 2019-12-19T19:23:46+03:00

За молодыми посадками будут ухаживать сотрудники лесничеств

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В Адлерском, Весёловском и Головинском участковых лесничествах будут расти Хурма кавказская, гранат обыкновенный и витекс священный. Всего рабочие посадили 3000 пятилетних саженцев, выращенных в питомнике национального парка.

- На территории Адлерского лесничества посадили тысячу саженцев хурмы кавказской. В Весёловском лесничестве обрели постоянное место жительства 500 саженцев граната и 500 саженцев витекса священного. Тысячу деревьев хурмы кавказской посадили в районе сёл Каткова Щель, Глубокая Щель и в Солохауле, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Все деревья являются редкими видами, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. В течение нескольких лет сотрудники лесничеств будут ухаживать за молодыми посадками.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Виталия Севастьянова. Общий вес скульптуры составляет 120 кг. Имя Виталия Севастьянова присвоено аэропорту Сочи в рамках проекта «Великие имена России». Согласно проекту, воздушные гавани не будут менять названия юридически.

ИСТОЧНИК KP.RU