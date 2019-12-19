Кубанские кёрлингистки в составе российской сборной борются за медали международного турнира

СЕГОДНЯ 20:12 2019-12-19T20:12:52+03:00

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В Каруидзаве стартовал международный турнир по кёрлингу среди женских и мужских команд «WCT Karuizawa International 2019». В соревнованиях женских команд борьбу за награды ведут 12 коллективов из Канады, России, США и Японии.

- В составе национальной сборной выступают две спортсменки краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Анна Сидорова и Юлия Портунова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Команда во главе со скипом Сидоровой уже одержала две победы над японками. Тренирует российскую сборную президент федерации кёрлинга Кубани Ефим Жиделев.

Напомним, кубанские спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях по санному спорту. Бороться за награду они будут 23 и 24 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU