2019-12-19T20:52:57+03:00
Происшествия

На Кубани в ДТП попала беременная девушка

Ее госпитализировали с угрозой выкидыша
Галина КОПЫЛОВА
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По факту аварии проводится проверкаПо факту аварии проводится проверка
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Авария произошла 14 декабря в поселке Афипский в Северском районе. 31-летняя девушка на "Ладе Веста" при повороте налево влетела в ВАЗ 21140, под управлением 31-летнего местного жителя.

По факту ДТП проводится проверка.

- В результате ДТП пострадала водитель "Лады Веста". Девушка госпитализирована. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В медучреждении позже рассказали, что девушка ушиблась головой и после осмотра была отпущена домой. В настоящее время ребенку ничего не угрожает.

Стоит отметить, что накануне, 18 декабря, в Краснодарском крае выявлено 10861 нарушений правил дорожного движения, из которых 8415 – нарушения скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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