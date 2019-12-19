В Сочи 7-летняя девочка сломала позвоночник, упав с кровати

СЕГОДНЯ 21:30 2019-12-19T21:30:27+03:00

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Инцидент произошел в городе-курорте 11 декабря. Школьница играла у себя в комнате. В какой-то момент, девочка оступилась и упала со второго яруса кровати. Когда родители поняли, что ребенок не может двигаться, незамедлительно вызвали на место скорую помощь.

Пострадавшую забрали в больницу.

- Девочка получила компрессионный перелом позвоночника, а также черепно-мозговую травму, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах города.

Так как девочка несовершеннолетняя о случившемся медики сообщили в полицию. Правоохранители сейчас по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, но уточняют, что ребенок упал с кровати по собственной неосторожности.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Новороссийске годовалая девочка получила удар током от гирлянды из-за вандалов. Мэр города просит родителей не подпускать детей к уличной иллюминации.

ИСТОЧНИК KP.RU