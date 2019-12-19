2019-12-19T21:48:17+03:00
Происшествия

Следственный комитет не подтвердил версию об изнасиловании застрелившейся в Сочи девушки-полицейского

Дело продолжают расследовать
Галина КОПЫЛОВА
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Ранее предполагалось, что Марию изнасиловал коллегаРанее предполагалось, что Марию изнасиловал коллега
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Руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко опроверг информацию о том, что одной из причин самоубийства 23-летней Марии Клочковой в Сочи стало изнасилование.

- Версия об изнасилования в настоящий момент не подтверждаются материалами дела — это опросы работников гостиницы, больницы, санитаров, - сказал Бугаенко.

Напомним, 23-летнюю девушку-следователя Марию Клочкову обнаружили в Сочи мертвой днем 23 ноября. В то ноябрьское утро 23-летняя Мария Клочкова– следователь отдела полиции по расследованию преступлений на территории Хостинского района УВД Сочи только заступила на дежурство. Получила табельный пистолет и пошла в свой кабинет. А через несколько минут ее тело нашли на диване.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" 23-летней полицейской Марии Клочковой.

Вадим Бугаенко отметил, что в рамках уголовного дела проверяются версии возможного доведения до самоубийства одним из сослуживцев, а также халатность руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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