В Геленджике нерадивую мать могут лишить родительских прав

19 Дек. 22:13 2019-12-19T22:13:32+03:00

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Жители города-курорта вызвали новорожденному ребенку скорую помощь. По приезду медики выявили у четырехмесячного мальчика высокую температуру. Для обследования предложили матери в больницу, на что она написала отказ.

- Фельдшеры уехали, но обратились в дежурную часть. Маленький ребенок проживает в антисанитарных условиях. Семью проверят сотрудники ПДН и соцзащиты, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Не исключено, что после проверки семью поставят на учет как неблагополучную. Также опека, возможно, захочет забрать ребенка, а нерадивую мать лишить родительских прав.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что СК проверяет информацию о скандале в детском саду Новороссийска. На воспитательницу детского сада одна из мам 6-летней девочки. По словам родительницы, педагог разбила губу ее дочери во время кормления. Мама не водит своего ребенка в детский сад и добивается одного - увольнения педагога.

ИСТОЧНИК KP.RU