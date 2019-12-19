Чиновник мэрии Краснодара стал подозреваемым по делу о смерти ребенка в детсаду

19 Дек. 23:19 2019-12-19T23:31:21+03:00

Однако сам сотрудник администрации не считает себя виновным

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По громкому уголовному делу о гибели девочки при падении дерева сейчас проходят сотрудник администрации Краснодара и заведующая детского сада. Их привлекли в качестве подозреваемых. Об этом на итоговой пресс-конференции 19 декабря сообщил главный следователь Кубани Вадим Бугаенко.

Напомним, 9 сентября 2019 года на территории детского сада №48 во время прогулки на двух детей из ясельной группы и воспитательницу упало дерево. Родители одного из детсадовцев стали свидетелями ужасной картины. По их словам, педагог заводила ребят на закрытую веранду, чтобы они играли под навесом, но несколько детей просто не успели зайти.

Сразу после того, как дерево убило двухлетнюю Вику, началась проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». А под подозрением у следователей сразу оказалась заведующая - в отношении нее возбудили дело по статье «Халатность».

Но в итоге обвинения собираются предъявили не только педагогу.

- По этому делу проходят двое лиц, среди них сотрудник городского департамента, который в силу должностных обязательств должен был следить за санитарным состоянием деревьев, - сказал Вадим Бугаенко. - Была проведена экспертиза. Чиновник не мог не заметить аварийное дерево.

Однако сам чиновник уверяет - на момент обследования дерево находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало валки. Потому свою вину он не признает.

- Считаю уголовное преследование надуманным, - сказал Сергей Кравцов. - Истинные виновники трагедии останутся в стороне.

Правда, их имена чиновник не называет.

ИСТОЧНИК KP.RU