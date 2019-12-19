СК Кубани: два участника перестрелки около Вишняковского рынка находятся в федеральном розыске

19 Дек. 23:50 2019-12-19T23:51:46+03:00

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Участников вооруженного конфликта, который вспыхнул около Вишняковского рынка, до сих пор разыскивают. Правда, не всех.

- Все лица установлены, основная часть была задержана, но два человека находятся в федеральном розыске, - сообщил на итоговой пресс-конференции 19 декабря руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

Напомним, в ночной перестрелке 31 августа пострадали двое. Их на скорой увезли в больницу. Спасти одного из них - 27-летнего уроженца Дагестана не удалось. Он получил два огнестрельных ранения. Позже следователи сообщили о задержании четверых участников ночного ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727698" frameborder="0"></iframe> Арест участников перестрелки около Вишняковского рынка.Ольга СУХОВА

Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», врач из травматологии помог скрыться одному из участников стрельбы. Он оказал медпомощь одному из раненых, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

- Конфликт не связан с национальным вопросом, - заявил Вадим Бугаенко. - Были жалобы со стороны диаспоры на то, что следственные органы однобоко расследуют дело. Но это не соответствует действительности.

По словам главного следователя Кубани, к уголовной ответственности привлечены участники конфликта с обеих сторон. Правда, есть нюанс. Уголовное дело в отношении мужчин, действия которого повлекли смерть человека, находится в производстве СК. А вот вторая сторона привлечена к уголовной ответственности, но разбираются в деле полицейские. Поскольку их действия - хулиганские.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU