Выставка «Детский мир» откроется в Краснодаре
20 декабря в краевой столице в художественном музее имени Коваленко откроется выставка «Детский мир». В экспозиции будет представлено около 100 работ живописи, графики, скульптуры.
Гости и жители города увидят иллюстрации первого профессионального графика Кубани Александра Глуховцева, а также «Буквицы», созданные художницей Натальей Мартыненко. Эти работы дополняют фарфоровые скульптуры на сюжеты сказок «Буратино», «Аленушка» и «Золушка».
Часть экспозиции посвящена школе, каникулам и различным развлечениям. Посетители увидят произведения, созданные в 40-80-х годах.
- Выставка будет работать с 20 декабря по 26 января по адресу: улица Красная, 13, - сообщили в пресс-службе музея.
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ИСТОЧНИК KP.RU