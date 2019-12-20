2019-12-20T08:29:43+03:00
Звезды

Выставка «Детский мир» откроется в Краснодаре

В экспозиции представлено около 100 работ
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба музеяФото: пресс-служба музея
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20 декабря в краевой столице в художественном музее имени Коваленко откроется выставка «Детский мир». В экспозиции будет представлено около 100 работ живописи, графики, скульптуры.

Гости и жители города увидят иллюстрации первого профессионального графика Кубани Александра Глуховцева, а также «Буквицы», созданные художницей Натальей Мартыненко. Эти работы дополняют фарфоровые скульптуры на сюжеты сказок «Буратино», «Аленушка» и «Золушка».

Часть экспозиции посвящена школе, каникулам и различным развлечениям. Посетители увидят произведения, созданные в 40-80-х годах.

- Выставка будет работать с 20 декабря по 26 января по адресу: улица Красная, 13, - сообщили в пресс-службе музея.

Напомним, в Сочи пройдет региональный фестиваль робототехники. В нем примут участие около 300 человек из ЮФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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