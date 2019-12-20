СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-20T10:23:44+03:00

СК закрыл уголовное дело, возбужденное после крушения самолета Ту-154 под Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов

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СК закрыл уголовное дело, возбужденное по факту крушения под Сочи самолета Ту-154, из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил СМИ адвокат потерпевшей стороны Игорь Трунов. Точной даты прекращения расследования он не назвал, но уточнил, что проверяли версию о вине пилота.

По словам адвоката, потерпевшие могут обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Само постановление о прекращении дела о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия, является государственной тайной.

Ранее Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи. Они требовали 2 миллиард рублей в счет возмещения вреда.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и представители СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU