2019-12-20T08:13:06+03:00
Спорт

В 2020 году в Краснодаре проведут 5 основных легкоатлетических забегов

Старт первому дадут 1 января 2020 года
Александра ПОДУШКО
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В 2020 году в Краснодаре проведут 5 основных легкоатлетических забеговВ 2020 году в Краснодаре проведут 5 основных легкоатлетических забеговФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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График на следующий год подписали во время третьей ежегодной церемонии награждения лучших тренеров и спортсменов «Краснодарский Олимп-2019».

- В 2020 году пройдут 5 основных забегов, старт первому дадут уже 1 января. В феврале пройдет городской ультрамарафон HardRun, посвященный Дню защитника Отечества - на дистанции 5, 25 и 50 километров. В марте состоится женский забег BeautyRun, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

14 апреля все желающие пробегут «5000 метров с «Высшей Лигой». В конце мая Краснодар примет участие во Всероссийском проекте «ЗаБег».

В сентябре пройдет забег «Город 227», приуроченный к годовщине краевой столицы.

Напомним, кубанские спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях по санному спорту. Бороться за награду они будут 23 и 24 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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