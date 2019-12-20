2019-12-20T08:15:10+03:00
Спорт

В 2019 году краснодарские спортсмены завоевали более 4 тысяч медалей

Лучших из них, а также тренеров наградил Евгений Первышов
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Краснодару не обойтись без развития спорта. Фото: администрация Краснодара.Краснодару не обойтись без развития спорта. Фото: администрация Краснодара.
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В Краснодаре прошла третья церемония награждения за особые успехи в спорте «Краснодарский Олимп-2019».

Наград удостоились 75 человек – победители чемпионатов и первенств России, Европы и мира, тренеры, ветераны спорта, руководители общественных объединений и федераций по различным видам спорта, организаторы спортивных соревнований, руководители компаний, участвующих в строительстве спортивных объектов на территории города.

– Вы – гордость и слава нашего города, ваши имена знают во всем мире. Во многом благодаря вам спорт становится популярнее – тысячи жителей участвуют в забегах, более 33 тысяч сдали нормативы ГТО. В этом году мы поставили рекорд по медалям, которые завоевали краснодарцы - более 4,5 тысяч, – заявил Евгений Первышов.

Мэр также отметил, что Краснодару не обойтись без развития спорта, поэтому в городе скоро начнется строительство нескольких спортивных объектов.

– Первый построенный откроем уже в следующем году, всего в плане – шесть. Скоро откроем бассейн в Юбилейном микрорайоне. Краснодар молодой город, молодежь должна выбрать себе спорт по душе, – сказал Первышов.

Отметим, что строительство новых спорткомплексов в Краснодаре идет при поддержке главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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