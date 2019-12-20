2019-12-20T08:50:18+03:00
Здоровье

Славянская ЦРБ получила новое оборудование

Техника стоила 2,5 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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Славянская ЦРБ получила новое оборудованиеСлавянская ЦРБ получила новое оборудование
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В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» поликлиника №1 Славянской ЦРБ получила новое оборудование.

- В больницу доставили видеоэндоскопическую систему для исследований верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. На оборудование выделили 2,5 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

С помощью новой техники врачи смогут безопасно проводить диагностику желудочно-кишечного тракта, выявлять на ранних стадиях многие заболевания органов пищеварения.

Напомним, ранее в эту же поликлинику было поставлено новейшее оборудование - камера медицинская цифровая Optomed Smartscope PRO для офтальмологического кабинета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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