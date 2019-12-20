2019-12-20T09:18:56+03:00
Общество

В Краснодаре достроили насосную станцию по улице Петра Метальникова

Станция заработает во время ближайшего сильного дождя
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице достроили одну из самых мощных в городе насосных станций. Она находится по улице имени Петра Метальникова. Станция способна перекачивать 14,5 тысяч кубометров ливневой воды в час. Планируется, что она заработает во время ближайшего сильного дождя.

Как отметил глава города Евгений Первышов, также завершается расчистка ливневого коллектора по Российской. Его общая протяженность составляет 5 километров. В ближайшие две недели его приведут в порядок.

- На канализационно-насосной станции № 3 по Петра Метальникова установлены три мощных насоса. Ее глубина - 13 метров, мощность — 14,5 тысяч кубометров в час, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Насосная станция подключена к электроснабжению. Строить ее начали в 2013 году, работы остановились в 2015 году. Год назад по поручению главы города Евгения Первышова они возобновились. Сейчас все этапы завершены. Система готова к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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