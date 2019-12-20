2019-12-20T09:46:40+03:00
Общество

В Краснодаре туман внес коррективы в расписание аэропорта

Были отменены два рейса
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре туман внес коррективы в расписание аэропортаВ Краснодаре туман внес коррективы в расписание аэропортаФото: Архив "КП"
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В Краснодаре вечером 19 декабря сгустился туман, из-за этого в пятницу в расписании аэропорта Краснодар произошли изменения.

По данным пресс-службы аэропорта, на 08:00 задержан вылет самолета в Белград авиакомпании Air Serbia. Были отменены два рейса: в Москву авиакомпании «Аэрофлот» и в Стамбул авиакомпании Turkish Airlines.

По данным онлайн-табло, также задержаны четыре самолета в Москву.

Улучшение метеоусловий ожидают к 10:00.

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

Напомним, ранее плотный туман также мешал работе краснодарского аэропорта. Сотням пассажиров приходилось ждать, когда улучшится погода. Видимость не превышала 200 метров. Тогда были задержаны 12 рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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