В Краснодаре школьники сбросили с многоэтажки кирпич, который чуть не зацепил женщину с детьми
О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях. Они опубликовали запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, что два школьника подходят к подъезду многоэтажки с кирпичом. Какое-то время мальчики стоят около двери, потом она открывается, и они заходят в подъезд.
После этого появляется запись с другой камеры, на ней видно, что около подъезда проходят женщина и двое детей. В какой-то момент падает кирпич и разбивается на несколько крупных осколков. К счастью, женщину и ее детей не зацепило.
Фото: скриншот видео
Сообщается, что инцидент произошел днем 19 декабря на улице Героя Яцкова.
Обстоятельства происшествия уточняются.
В Краснодаре школьники сбрасывают кирпич с многоэтажки.Видео: ЧП Краснодар
ИСТОЧНИК KP.RU