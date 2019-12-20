2019-12-20T10:26:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре школьники сбросили с многоэтажки кирпич, который чуть не зацепил женщину с детьми

Инцидент произошел днем 19 декабря на улице Героя Яцкова [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях. Они опубликовали запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, что два школьника подходят к подъезду многоэтажки с кирпичом. Какое-то время мальчики стоят около двери, потом она открывается, и они заходят в подъезд.

После этого появляется запись с другой камеры, на ней видно, что около подъезда проходят женщина и двое детей. В какой-то момент падает кирпич и разбивается на несколько крупных осколков. К счастью, женщину и ее детей не зацепило.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Сообщается, что инцидент произошел днем 19 декабря на улице Героя Яцкова.

Обстоятельства происшествия уточняются.

В Краснодаре школьники сбрасывают кирпич с многоэтажки.Видео: ЧП Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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