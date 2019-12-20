На границе в Адлере лабрадор учуял под одеждой девушки 100 пачек сигарет
Этот случай произошел на таможенном посту в Адлере. Внимание сотрудников привлекла девушка в объемной одежде.
- Служебная собака кинологического отдела, лабрадор по кличке Зевс Дайкон Онри, своим поведением указала на возможное наличие незаконного товара, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинской таможни.
Он, словно учуял контрафакт. Когда девушку провели через рентгеновский сканер, то стало ясно - пес не ошибся. Под одеждой у жительницы Абхазии были пачки сигарет.
Фото пресс-службы Сочинской таможни
- 23-летняя девушка скотчем приклеила блоки. На себе она пыталась пронести 100 пачек, - добавляют в ведомстве.
По словам девушки, сигареты под одеждой она спрятала, так как знала о запретах и ограничениях на таможенной границе. Продать блоки она собиралась в Сочи.
В итоге товар изъяли. Образцы направили на экспертизу.
- Возбуждены два дела об административных правонарушениях, - добавляют таможенники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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