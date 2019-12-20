На границе в Адлере лабрадор учуял под одеждой девушки 100 пачек сигарет

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-20T11:19:10+03:00

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Этот случай произошел на таможенном посту в Адлере. Внимание сотрудников привлекла девушка в объемной одежде.

- Служебная собака кинологического отдела, лабрадор по кличке Зевс Дайкон Онри, своим поведением указала на возможное наличие незаконного товара, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинской таможни.

Он, словно учуял контрафакт. Когда девушку провели через рентгеновский сканер, то стало ясно - пес не ошибся. Под одеждой у жительницы Абхазии были пачки сигарет.

Фото пресс-службы Сочинской таможни

- 23-летняя девушка скотчем приклеила блоки. На себе она пыталась пронести 100 пачек, - добавляют в ведомстве.

По словам девушки, сигареты под одеждой она спрятала, так как знала о запретах и ограничениях на таможенной границе. Продать блоки она собиралась в Сочи.

В итоге товар изъяли. Образцы направили на экспертизу.

- Возбуждены два дела об административных правонарушениях, - добавляют таможенники.

ИСТОЧНИК KP.RU