В Туапсе полицейские поймали квартирного вора

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-20T12:26:58+03:00

Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы

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В дежурную часть ОМВД по Туапсинскому району обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что у нее из квартиры пропало охотничье ружье, травматический пистолет, золотые украшения и деньги на сумму 20 тысяч рублей.

- Общий ущерб составил более 170 тысяч рублей, - говорят в краевом главке.

На указанный адрес прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые осмотрели место происшествия. Как оказалось, злоумышленник проник в квартиру женщины, отжав решетки окна квартиры, расположенной на первом этаже дома.

- Сотрудники экспертно-криминалистического отделения сняли следы пальцев рук, предположительно оставленные злоумышленником, опросили потерпевшую и возможных очевидцев, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В итоге квартирного вора задержали. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 47-летний местный житель. Похищенное имущество он уже успел продать, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет тюрьмы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU