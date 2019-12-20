Подстрелившим женщину из травмата грозит серьезное наказание

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-20T12:56:43+03:00

В пьяном угаре двое жителей Белоглинского района ездили и палили из оружия по домам

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Инцидент произошел в ноябре в станице Успенской. Двое 36-летних нетрезвых мужчин выехали покататься по населенному пункту, прихватив с собой травматическое оружие. В азарте они решили проверить его боеспособность и наметили мишени - дорожные знаки.

- В какой-то момент хозяйка одного из частных домов, находившаяся на во дворе, вскрикнула и упала на землю, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией. - Выяснилось, что она ранена. Муж вызвал скорую и полицию.

Шальная пуля угодила женщине в шею. Ее жизни ничего не угрожает. Но полиция начала проверку по факту уличной пальбы.

- По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, это не первый случай хулиганской стрельбы из травмата в Белоглинском районе. Так, в сентябре подобным поведением отметился сын главы района Александр Коклин.

ИСТОЧНИК KP.RU