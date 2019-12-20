В Краснодаре горит склад на Уральской: эвакуировано 10 человек
О возгорании на складе по улице Уральской в Краснодаре стало известно в 12:14. Очевидцы сообщили о ЧП диспетчеру Краснодарского пожарно – спасательного гарнизон.
В 12:15 к месту происшествия приехали спасатели.
- По прибытии к месту первого подразделения установлено, что пожар охватил 200 квадратных метров площади, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Подано два ствола «Дельта» на защиту и тушение.
На данный момент пожарные уже провели эвакуацию персонала - всего спасли 10 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
- По предварительной информации, угрозы распространения нет, - добавляет руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - На месте работает 14 единиц техники и 40 человек личного состава.
Причины возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU