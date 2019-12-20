2019-12-20T13:19:59+03:00
Происшествия

В Краснодаре горит склад на Уральской: эвакуировано 10 человек

На месте работают пожарные
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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По предварительной информации, угрозы распространения нет.По предварительной информации, угрозы распространения нет.
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О возгорании на складе по улице Уральской в Краснодаре стало известно в 12:14. Очевидцы сообщили о ЧП диспетчеру Краснодарского пожарно – спасательного гарнизон.

В 12:15 к месту происшествия приехали спасатели.

- По прибытии к месту первого подразделения установлено, что пожар охватил 200 квадратных метров площади, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Подано два ствола «Дельта» на защиту и тушение.

На данный момент пожарные уже провели эвакуацию персонала - всего спасли 10 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

- По предварительной информации, угрозы распространения нет, - добавляет руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - На месте работает 14 единиц техники и 40 человек личного состава.

Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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