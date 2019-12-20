Прямые рейсы из Сочи в Китай запустят уже весной

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-20T13:35:19+03:00

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С 30 декабря открывается прямое авиасообщение между китайским городом и Шэньчжэнь и Сочи.

Рейсы, правда, пока запланированы каждую неделю. Но, если спрос окажется высок, то с марта 2020 года их периодичность увеличат до четырех раз в неделю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», гражданам обеих стран доступны послабления визового режима.

Первый чартерный рейс совершит авиакомпания iFly Airlines, для которой это направление является стратегическим. Пассажиров будут перевозить самолеты вместимостью 345 человек.

Большинство гостей из Китая будут проводить свой отдых в Сочи, но часть из них будет комбинировать курорт с Москвой и Санкт-Петербургом.

ИСТОЧНИК KP.RU